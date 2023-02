Hekurudha Beograd-Nish, BE-ja nënshkruan marrëveshje me Serbinë

Bashkimi Europian dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për ndërtimin e rrjetit hekurudhor që do të lidhë Beogradin me Nishin.

Lajmi është bërë i ditur nga komisioneri për Zgjerim, Oliver Varhelyi.

Nëpërmjet një postimi në Tëitter Varhelyi thotë se projekti hekurudhor me Sebinë është një nga projektet më të mëdha të transportit që do ta lidh Serbinë me bashkimin Evropian.

Ndërkohë presidenti Serb, Aleksandër Vuçiç ka bërë të ditur se BE-ja i ka dhuruar Serbisë një grant prej 600 milionë eurove për ndërtimin e një pjese të hekurudhës me shpejtësi shumë të madhe. E gjithë rruga do të zgjas më pak se dy orë./albeu.com/