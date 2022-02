HARTA/ Keni bërë plane për fundjavë? Kthesa e papritur që merr moti të dielën (FOTO LAJM)

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Mal të Zi dhe Luginën e Preshevës pritet të mbajë mot i vranët dhe me reshje shiu. Në viset kodrinore-malore priten edhe reshje bore, ndërsa në disa zona priten edhe rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullimë. Erërat veriore do të jenë të fuqishme sidomos në veriun e Shqipërisë, por edhe në vise tjera.

Nga e mërkura na pret mot më i ftohtë sidomos netët dhe mëngjeset pritet të jenë me ngrica. Gjatë ditës priten vranësira dhe intervale kohore me diell si dhe në disa zona reshje afatshkurtra shiu e bore. Të premten pak më ngrohtë, ndërsa për fundjavë (të dielën) pritet të kemi reshje shiu e bore.