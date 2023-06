Harrojeni karburantin! Makinat në të ardhmen do të funksionojnë me…qumësht

Nëse jeni lodhur duke paguar në pikat e karburantit apo jeni të shqetësuar për karikimin e baterive, zgjidhjen do ta japë qumështi!

Në kërkim të vazhdueshëm të zgjidhjeve të reja për karburantet alternative, ka sektorë të industrisë që mbeten të pashfrytëzuar në përpjekjet për të reduktuar varësinë nga nafta.

Dhe një lajm që na vjen nga SHBA forcon më tej besimin se nuk i kemi ezauruar të gjitha mundësitë që kemi për të prodhuar disa lëndë djegëse alternative.

Në veçanti, Shoqata e Prodhuesve të Qumështit të Miçiganit (MMPA) njoftoi se do të zgjerojë bashkëpunimin me Dairy Distiller. Kjo kompani e merr qumështin dhe e përdor për të prodhuar një vodka me bazë qumështi të quajtur Vodkow.

Kompania përdor një nënprodukt të përpunimit të qumështit të quajtur tretësirë qumështi për prodhimin e vodkës. Kjo lëndë është plot me laktozë e cila është një lloj sheqeri.

Kjo do të thotë se, si me format e tjera të sheqerit, ai mund të bëhet lënda e parë për prodhimin e etanolit.

Përveç vodkës, ky etanol mund të përdoret edhe për prodhimin e karburantit për makina. Zgjerimi i prodhimit do të kërkojë krijimin e një fabrike të re prej 41 milionë dollarësh që do të fillojë të funksionojë në vitin 2025.

Kjo fabrikë mund të prodhojë më shumë se 10 milionë litra etanol në vit nga materiali i pasur me laktozë. Dhe prej andej do të përzihet në objekte speciale me derivatet e naftës për të krijuar një biokarburant “më të pastër”.

Megjithatë, jo gjithçka është kaq rozë me qumështin, pavarësisht imazhit që kemi për një produkt të pastër dhe të shëndetshëm. Siç theksohet nga ekspertët, industria e qumështit është një proces shumë i rëndë për mjedisin.

Është tregues se prodhimi dhe përpunimi i qumështit përbën afërsisht 2% të emetimeve totale të gazeve serrë në SHBA dhe 20% të emetimeve nga sektori i bujqësisë.