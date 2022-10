Hakerohet nga protestuesit televizioni shtetëror iranian, çfarë u transmetua për disa sekonda në ekran

Transmetuesi shtetëror i Iranit me sa duket u hakerua në transmetim të shtunën, me një buletin lajmesh të ndërprerë nga një protestë kundër liderit të vendit.

Një maskë u shfaq në ekran, e ndjekur nga një imazh i liderit suprem Ali Khamenei me flakë rreth tij.

Grupi e quajti veten “Adalat Ali”, ose Drejtësia e Aliut.

Kjo vjen pasi të paktën tre persona u qëlluan për vdekje kur protestuesit u përleshën me forcat e sigurisë në trazira të reja për vdekjen e Mahsa Amini.

Amini u arrestua në Teheran nga policia e moralit pasi dyshohet se nuk i mbuloi flokët siç duhet. Kurdja iraniane 22-vjeçare vdiq në paraburgim më 16 shtator, tre ditë pas arrestimit të saj.

Vdekja e saj ka shkaktuar një valë të paprecedentë protestash në të gjithë vendin.

Buletini i lajmeve televizive të së shtunës u ndërpre rreth orës 18:00 me kohën lokale me imazhe që përfshinin liderin suprem të Iranit me një objektiv në kokë, fotot e zonjës Amini dhe tre grave të tjera të vrarë në protestat e fundit.

Një nga titrat shkruante “bashkohuni me ne dhe ngrihuni”, ndërsa një tjetër thoshte “gjaku i të rinjve tanë po ju pikon nga putrat”.

Ndërprerja ka zgjatur vetëm disa sekonda para se të ndërpritet.

Shfaqje të tilla rebelimi kundër Ayatollah Ali Khamenei janë historikisht të rralla dhe ai zotëron pothuajse pushtet të plotë brenda Iranit. Por pas vdekjes së zonjës Amini, ka pasur disa kundërshtime të hapura.

Gjithashtu të shtunën, u shfaqën video të mediave sociale të cilat dukej se shfaqnin studente femra në një universitet në Teheran duke brohoritur “humbu” gjatë një vizite nga presidenti Ebrahim Raisi.

Më herët gjatë ditës, dy persona u vranë në Sanandaj, duke përfshirë një burrë që u qëllua në makinën e tij pasi i ra borisë në mbështetje të protestuesve. Një video e shpërndarë në internet tregoi gjithashtu një grua të qëlluar në qafë, e shtrirë pa ndjenja në tokë në Mashhad.

Në Sanandaj, një zyrtar i policisë tha se një burrë ishte vrarë nga "kundër-revolucionarët", njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.