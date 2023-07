Grubi: Bie kufiri mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë

Zv/kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, ka shkruar se nga dita e hënë, hyn në fuqi kontrolli i përbashkët i kufirit mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

“Në cilësinë e koordinatorit qeveritar për procesin e vendosjes së kontrolleve të përbashkëta të kufirit me Shqipërinë dhe Kosovën, me kënaqësi të madhe ju njoftoj që nga dita e hënë, me 31 korrik 2023, kontrolli i përbashkët i kufirit midis Maqedonisë së veriut dhe Shqipërisë hyn në fuqi dhe do të jetë plotësisht funksional për ta lehtësuar dhe thjeshtësuar qarkullimin e njërëzve dhe mallrave midis dy vendeve tona.

Bashkë me ndërtimin e korridorit 8, lidhja midis Shkupit dhe Tiranës bëhet super moderne, e sigurt dhe e shpejtë si dhe po tejkalohen të gjitha pengesat midis nesh”, ka shkruar zv/kryeministri Grubi.