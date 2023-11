Gruaja dhe 4 fëmijët iu vranë në Gaza, fotoreporteri: Do doja të kisha vdekur me ta

Që prej 7 tetorit, Rripi i Gazës vijon të jetë në një luftë të përgjakshme ku numri i viktimave rritet çdo ditë e më shumë.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se 52 persona u vranë ndërsa të tjerë mbetën të plagosur gjatë një sulmi ajror të bërë ditën e sotme nga Izraeli.

Banorët u përpoqën të gërmojnë me duar nëpër shtresa çimentoje në përpjekje për të nxjerrë të bllokuarit nën rrënoja. Muhammad Al-Alul, një fotoreporter, humbi gruan dhe katër fëmijët e tij dhe i ka mbetur vetëm një djalë.

“Do të doja të kisha qenë me ta dhe të isha vrarë me ta. Unë, si zakonisht, po raportoja për historinë e shpalosur me shpejtësi në Spitalin Al-Aksa. Papritur dëgjova se një bastisje kishte goditur kampin Al-Maghazi. Nuk më shkoi mendja se fëmijët e mi mund të varroseshin nën rrënoja”, tha ai.

Al-Maghazi është një kamp i vogël brenda zonës së Gazës ku Izraeli u kërkoi banorëve të veriut të shkonin për t’i shpëtuar luftimeve. Por sulmet ajrore në jug nuk kanë të ndalur.

“Nuk ka asnjë vend të sigurt në Gaza. Ata u kërkojnë palestinezëve të shkojnë në jug, por i vrasin kudo, në rrugë, në shkolla ku njerëzit janë strehuar, madje edhe në spitale”,- thotë Muhammad, një oficer i mbrojtjes civile që nxitoi në vendngjarje për të ndihmuar

Sipas BBC, në rrugën kryesore pranë vendit të bombarduar, lëvizja e njerëzve rreth tregut kryesor në kamp duket pothuajse normale. Njerëzit përpiqen të blejnë atë që mbetet nga disa ushqime të konservuara dhe disa perime të mbledhura nga fermerët nga fermat aty pranë.