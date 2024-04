Greva e Sindikatës Doganore/ Nga nesër mbyllen të gjitha pikat kufitare me Greqinë

Nga dita e nesërme, të gjitha pikat kufitare me Greqinë, do të jenë të mbyllura për dy ditë me radhë.

Njoftohet se deri më datë 4 prill, dogana e Kapshticës, e Kakavijës, e Tre Urave dhe Qafë Bota, nuk do të funksionojnë.

Shkak është bërë një grevë nga ana e Sindikatës Doganore.

Kushtet e tjera të grevës mbeten të njëjta, që do të thotë se nga data 2-4 Prill nuk do të lejohen hyrje-daljet e mjeteve të transportit të mallrave, të autobusëve dhe shërbimit taksi, por vetëm këmbësorët pa bagazhe.