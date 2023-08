Gratë e këtyre shenjave të Horoskopit e bëjnë çdo mashkull të frikësohet

Zonjat që do të lexoni më poshtë kanë një anë shumë të keqe, të cilën do ta nxjerrë në pah çdo mashkull që nuk i trajton siç duhet dhe përpiqet t’i nënçmojë ose t’i marrë si të mirëqenë. Do ta dërrmojnë dhe madje me lehtësi karakteristike, duke i vërtetuar se nuk ka lindur ende ai që do t’u ngjitet në qafë. Pra, le të shohim se cilat janë tre gratë e zodiakut nga të cilat një mashkull ka frikë (ose duhet të ketë frikë) dhe duhet të jetë në rregull me to.

AKREPI

Akrepi, para së gjithash, ju shikon, ju skanon fjalë për fjalë nga lart poshtë dhe është një kërcënim real për këdo që tradhton besimin e saj. Instinkti i saj nuk e mashtron aspak, sado që tjetri ta mohojë, ajo e di shumë mirë çfarëdo që ka ndodhur, kështu që do të ishte mirë të flisni me të sinqerisht më parë sepse atëherë ajo do të përjetojë vetë shprehjen “Atij i vjen keq, mua jo.” Fjalët dhe shpjegimet i konsideron të panevojshme, shkon drejt e në veprim. Ajo nuk do të ndalet nëse nuk e bën këtë djalë … të pështyjë qumështin e mamasë së tij.

BRICJAPI

Gruaja e dytë më frikësuese është Bricjapi. Ajo ka një stil të rreptë, ndonjëherë edhe të ftohtë, sapo të takojë do të të masë nga lart poshtë, pa ngritur as vetullën. Keni ndjesinë se ajo po ju shikon dhe në të njëjtën kohë mendon “hajde thuaj marrëzinë tënde dhe ti”. Nëse një mashkull bën gabim duke e nënvlerësuar ose mendon se me dy ëmbëlsira dhe një lule do ta rrëzojë atë, atëherë e ka gabim. Do t’i thotë dy fjalë dhe do i mjaftojnë që të pendohet një jetë për guximin që tregoi. Për të mos thënë se do të zhduket nga faqja e dheut.

DASHI

Dashi është shefi i vërtetë dhe nuk ka frikë ta tregojë. Kështu funksionon edhe në jetën e saj romantike dhe profesionale dhe një burrë i zgjuar duhet ta kuptojë këtë shpejt dhe të mos i shesë asaj numra shpejtësie, sepse ajo do ta turpërojë. Ka ndershmëri çarmatosëse, zero tolerancë për marrëzinë dhe gënjeshtrën dhe nuk rri askund dhe përballë askujt. Nëse dikush e provokon, atëherë, keq për kokën e tij. Gjithashtu, mos thoni frazën e njohur “nuk e di çfarë dua” nga një mashkull, sepse kjo e zemëron atë.