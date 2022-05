Gjermania redukton importet ruse të karburanteve

Gjermania ka njoftuar një reduktim të mprehtë të importeve të saj të lëndëve djegëse fosile ruse, vetëm disa ditë përpara se BE-ja pritet të përfshijë naftën në paketën e saj të gjashtë të sanksioneve kundër Moskës.

Zëdhënësi i Gjermanisë në BE, Sebastian Fischer, tha se Berlini po reduktonte “me shpejtësi” varësinë e tij energjetike nga Rusia.albeu.com

Germany is reducing its energy dependence on Russia rapidly:

⬇️ Imports of Russian oil down from around 35% to 12%.

⬇️ Imports of Russian gas down from 55% to around 35%.

⬇️ Imports of Russian coal down from 50% to about 8%.

