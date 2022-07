Gjermania nuk ndal mbështetjen ndaj Ukrainës, i dërgon armë të tjera të rënda

Gjermania i ka dorëzuar Ukrainës tre sisteme raketahedhëse të shumëfishta MARS2 nga stoqet e saj të ushtrisë, si dhe pesë armë kundërajrore vetëlëvizëse Gepard dhe tre howitzer vetëlëvizës 2000 në Ukrainë, tha të martën ministrja gjermane e Mbrojtjes Christine Lambrecht.

“Janë dorëzuar raketat e shumta të premtuara MARS2 dhe tre howitzer të tjerë vetëlëvizës 2000. Ne e mbajmë fjalën tonë”, tha Lambrecht.

Shefi i Shtabit të Presidentit të Ukrainës, Andriy Yermak, pranoi marrjen e armëve dhe tha se ato do të vendoseshin në vijën e frontit.

Lambrecht tha gjithashtu se Gjermania do të përshpejtojë ritmin me të cilin armët e rënda do të dërgohen në Ukrainë, tha një zëdhënës i Ministrisë gjermane të Mbrojtjes. Në total, Ukraina do të marrë 30 sisteme Gepard nga industria me rreth 60,000 fishekë kryesisht nga Bundeswehr sipas zëdhënësit. Gjithsej dhjetë obusi vetëlëvizës 2000 do të vijnë gjithashtu nga rezervat e Bundeswehr-it.

Forcat ukrainase do të marrin gjithashtu një radar gjurmues të artilerisë Cobra, me dorëzim që pritet në shtator.

“Kontrata tashmë është nënshkruar, tani fillon trajnimi i ushtarëve ukrainas në këtë sistem shumë kompleks,” tha Lambrecht./albeu.com