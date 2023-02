Gjashtë balona ruse identifikohen mbi Kiev: Mund të kenë pasur pajisje zbulimi

Gjashtë balona ruse u vunë re mbi Kiev dhe shumica u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, tha të mërkurën administrata ushtarake e kryeqytetit ukrainas.

Sipas të njëjtit përditësim, balonat mund të kenë pasur pajisje zbulimi.

Downed balloon with reflectors shot down over Ukraine. Ukrainian Air Force spokesman Yuriy Ignat:

Balloons with radar corner reflectors seen over the Kyiv region were launched by Russia as decoys to deplete and distract Ukrainian air defence. pic.twitter.com/26FnYlmvv2

— Koba (@Roberto05246129) February 15, 2023