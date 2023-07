Georgievski: VMRO-DPMNE si u bë partia më proserbe dhe si po serbizohet Maqedonia e Veriut

Ish-kryeministri dhe ish-kryetari i VMRO-DPMNE-së, Lubço Georgievski në një intervistë për “Fokus” ka folur për ish-partinë e tij që sipas tij, nuk është e kuptueshme se si ajo u shëndërru në një parti më proserbe.

“Për fat të keq VMRO-DPMNE që nga koha e Nikolla Gruevski është bartëse e një politike perfide për gjoja mbrojtjen e identitetit, derisa në thelb po e serbizon Maqedoninë”, thotë Georgievski, që tani është kryetar i VMRO-Popullore. Ata po luftojnë kundër bullgarizimit, ndërsa ne shohim kulmin e serbizimit të Maqedonisë. Serbizimin e shohim në të gjitha sferat: kulturë, art, sport… Kur luajnë ekipet maqedonase dhe serbe, ne bëjmë tifo për ekipin serb. Në vitet 1990 u mbuluam me jugosllavë – maqedonas. Sot kemi një serbizim të hapur. Për të mos thënë se si festohen brutalisht festat shoviniste serbe në Maqedoni”, theksoi Georgievski.

Sipas tij, festa e Kumanovës-Zabrenjakut, dita më e zezë në historinë e Maqedonisë, kur Serbia pushtoi Maqedoninë, u bë festë e mire.

“Këto ditë në Shtip u shënua 110 vjetori i Betejës së Bregalnicës dhe zbulimi i pllakës përkujtimore të restauruar. Momenti më skandaloz është se Zoran Antiq, sekretar shtetëror në qeverinë e Serbisë, në fjalimin e tij e quajti Maqedoninë Serbi të vjetër dhe Serbinë Jugore, dhe të gjitha këto para ushtarëve maqedonas dhe përfaqësuesve të qeverisë dhe pushtetit lokal”, thekson ish-kryeministri.

Ai po ashtu nënvizon se ka dy tre faqe interneti si “Serbët në Maqedoni”, “serbo-maqedonasit” dhe “Spona”, ku mbrohet hapur teza se VMRO-ja janë shërbyes dhe agjenda bullgare, dhe populli maqedonas është popull serb.

“Ka qindra tekste të tilla në ato faqe dhe askush nuk përgjigjet. Kur e ringjalla idenë e Maqedonisë së pavarur dhe të pavarur dhe kur krijova VMRO-DPMNE-në, pavarësisht se sot shumica e VMRO-DPMNE-së nuk më njohin, një gjë e di. VMRO-DPMNE u detyrua ta shkëputë Maqedoninë nga Serbia. Dhe problemi kryesor në 11 vitet e para ishte lufta kundër shovinizmit serb dhe koncepti i krijimit të shtetit maqedonas. Sot, pas 30 vjetësh, kur shoh se jemi të dejugosllavizuar, por shumë të serbizuar, nuk mund të them se nuk jam i zhgënjyer. Nëse bëni një sondazh dhe pyesni nëse doni që Maqedonia të mos kthehet në Jugosllavi, por të shkrihet me Serbinë, jam i sigurt se 80 për qind e maqedonasve pa shqiptarët do ta votojnë”, theksoi ndër të tjera Georgievski./ina