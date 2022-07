Gazit rus godet shpresat ekonomike për Evropën, Ukraina raporton sulme në rajonet bregdetare

Rusia deklaroi se do të shkurtojë furnizimet me gaz në Evropë nga e mërkura si një kundërsulm ndaj vendeve që kanë mbështetur Ukrainën, ndërsa sulmet me raketa në rajonet bregdetare të Detit të Zi ngritën dyshime nëse Kremlini i përmbahet një marrëveshjeje për lejimin e eksportit Ukrainës.

Anijet e para nga Ukraina mund të lundrojnë brenda disa ditësh sipas një marrëveshjeje të rënë dakord të premten, thanë Kombet e Bashkuara. Pavarësisht kësaj, ndodhi një sulm raketor rus në portin ukrainas të Odesa gjatë fundjavës, dhe një zëdhënës i administratës ushtarake tha se një tjetër raketë kishte goditi rajonin këtij qyteti të martën në mëngjes.

Rritja e kostove të energjisë dhe kërcënimi i urisë me të cilin përballen miliona vende më të varfra tregojnë se si konflikti më i madh në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore, tani në muajin e tij të gjashtë, ka një ndikim shumë përtej Ukrainës.

Vendet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sot një propozim emergjent për të frenuar kërkesën e tyre për gaz, ndërsa përpiqen të heqin dorë nga energjia ruse dhe të përgatiten për një ndërprerje të mundshme totale. Ushtria ukrainase raportoi të martën për sulme me raketa ruse në jug dhe se forcat ukrainase kishin goditur objektivat e armikut. Serhiy Bratchuk, një zëdhënës i administratës ushtarake në Odesa, i tha një kanali televiziv ukrainas se një raketë e lëshuar nga drejtimi i Detit të Zi kishte goditur rajonin, por nuk dha informacion për viktima.

Në lindje të Odesës përgjatë bregut të Detit të Zi, infrastruktura portuale në Mykolaiv u dëmtua nga një sulm, sipas kryebashkiakut Oleksandr Senkevich./albeu.com