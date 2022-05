Futbolli është emocionues, Stuttgart shënon dhe siguron mbijetesën në minutën e fundit (VIDEO)

Futbolli bëhet akoma dhe më i bukur kur ngjarje emocionuese ndodhin brenda fushës, si në rastin e Stuttgart.

Stuttgarti ka bërë mrekullinë duke mbijetuar në Bundesligë falë një goli në minutën e 92-të. Ata mposhtën Kolnin me rezultatin e ngushtë 2-1, pikërisht ky gol i minutave të fundit i dha mbijetesën ekipit të Matarazzo.

STUTTGART SCORE A 92ND MINUTE WINNER TO STAY IN THE BUNDESLIGA!!! 😱 pic.twitter.com/MSCfun2LSg

— ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022