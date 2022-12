Franca përgatitet për ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike në disa rajone të vendit

Autoritetet franceze po planifikojnë një skenar dhe si të informojnë më mirë banorët e zonave të prekura

Franca po përgatitet për çdo eventualitet në sektorin e energjisë gjatë muajve të dimrit dhe për këtë, qeveria do t’u dërgojë një qarkore prefekturave se çfarë duhet të bëjnë në rast të ndërprerjeve të energjisë në rajonet e tyre.

Sipas një raporti në të përditshmen franceze Le Monde, një rast pune përfshin mundësinë e ndërprerjeve të mëdha të energjisë elektrike nëse gjykohet e nevojshme, gjë që mund të rezultojë në mbyllje të energjisë elektrike midis orës 08:00 dhe 13:00 dhe ndërmjet orës 18:00 dhe 20:00 në disa rajone të vendit.

Megjithatë, edhe në këtë skenar për 40% të popullsisë së saj në Francë, nuk do të ketë kurrë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike, thuhet në botim. Megjithatë, theksohet se nëse do të ketë ndërprerje në rajone të tëra, atëherë padyshim që do të prekeshin sektorët e transportit, kryesisht hekurudhor, por edhe telefonia celulare.

Raporti publikon një hartë të zonave që mund të ndikohen nga ndërprerjet e energjisë elektrike, duke thënë se banorët e këtyre zonave do të paralajmërohen një ditë më parë.