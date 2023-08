FOTO LAJM/ Shoku italian vajton mbi kokën e tij, shqiptari u vra duke e mbrojtur

Mediat italiane po i kushtojnë hapësirë lajmeve mbi vrasjen e 23-vjeçarit me origjinë shqiptare Klajdi Bitri ditën e djeshme në Itali, teksa po përpiqej që të shuante një sherr me shokut të tij dhe disa të rinjve me origjinë nga Algjeria.

Mediat italiane shkruajnë se i riu u godit në mes të rrugës me shtizë nga një 30-vjeçar algjerian. Ky i fundit është u kap pas 5 orësh nga policia. Në makinë iu gjet dhe shtiza me të cilën kreu krimin e rëndë.

Shkak dyshohet u bë situata e krijuar me makinat në rrugë. Algjeriani u konfliktua me shokun e Bitrit, që shkaqet në pamjet e mediave italiane duke qarë pranë trupit të viktimës.

Ky i fundit teksa u përpoq të zbuste sherrin mes të dyve u vra me shtizë. Bitri mori goditje në gjoks dhe mbeti i vdekur në vend. /albeu.com