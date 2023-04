Kryeplaku i fshatit Rehovë në Korçë është arrestuar këtëtë premte, pasi dyshohet se përdhunuar një 23-vjeçare.

Bëhe fjalë për shtetasin Ervin Rrapo.

Burime bëjnë me dije se 23-veçarja vuan nga problemet e shëndetit mendor. Sakaq ajo nuk kurohet për këtë problem e as nuk është e pajisur me kartelë.

Denoncimi për rastin e përdhunimit është bërë nga babai i të resë./albeu.com/