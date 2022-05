Formacionet zyrtare Juventus-Lazio, kryeqytetasit duan tre pikët për të siguruar Europa League

Në “Allianz Stadium”, në orën 20:45 do të luhet një2 sfidë interesante midis Juventusit dhe Lazios.

Juventus tashmë luan për statistika pasi zonën e Champions League e ka të siguruar dhe fitorja nuk vlen shumë. Sot pritet të jetë një atmosferë e bukur pasi Juventus do të përshëndetet me Chiellinin dhe Dybalan pasi do të jetë ndeshja e tyre e fundit në këtë stadium.

Lazio nga ana tjetër do me patjetër të dalë me pikë nga Torino pasi do duhet të ruajë vendin i cili i siguron një biletë për në Europa League./h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: