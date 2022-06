Fluturoi mbi 6 vendet e NATO-s, zhduket piloti i avionit misterioz

Një aeroplan fluturoi fshehurazi mbi gjashtë vende të NATO-s dhe përhapi panik pasi sistemi i mbrojtjes ajrore të këtyre vendeve nuk dinte asgjë për këtë aeroplan.

Kur u mor informacioni për këtë avion të panjohur, u bë bujë në vendet e NATO-s ku pas kësaj, këto vende ngritën në fluturim për kontroll avionët e tyre luftarakë. Duke parë këtë, piloti i këtij avioni misterioz u zhduk pasi uli avionin e tij në një aeroport në Bullgari. Tani disa ekipe ekspertësh po e ekzaminojnë nga afër këtë avion.

Avioni u pa për herë të parë nga forcat ajrore hungareze dhe rumune. Pavarësisht kësaj, avioni vazhdoi të kalonte Poloninë, Sllovakinë, Bullgarinë dhe Lituaninë. Kur avioni nuk iu përgjigj radios, dy F-16 nga Forcat Ajrore të SHBA, dy F-16 nga Rumania dhe dy luftëtarë Grippin nga Hungaria filluan një ndjekje.

Sipas raportit, avioni fillimisht u ul në një aeroport të vogël në Debrecen, Hungari. Këtu ky aeroplan u mbush me karburant dhe në momentin që policia mundi të arrinte, ai u ngrit sërish në fluturim. Pas kësaj avioni u shfaq në Bullgari. Sipas medias Euractiv, avioni u ul në një aeroport të ndërtuar mes fermave në qytetin bullgar Targovish. Kur policia arriti pranë këtij avioni, nuk e gjeti pilotin e tij.

Piloti ka ikur ende pa mbërritur policia dhe mësohet se motori i këtij avioni ka qenë shumë i nxehtë në mbërritjen e policisë. Raporti thoshte se aeroporti Targovish i Bullgarisë ishte i shkretuar për një kohë të gjatë. Në një situatë të tillë, tani përdoret vetëm për qëllime bujqësore. Zyrtari i Ministrisë bullgare të Mbrojtjes Dragomir Zhakov tha se avioni hyri në hapësirën ajrore të vendit të tij mbrëmjen e së mërkurës 8 qershor.

Ministria e Mbrojtjes tha se ky aeroplan kishte bërë një fluturim shumë të ulët. Për këtë arsye ishte shumë e vështirë për aeroplanët luftarakë ta zbulonin atë. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes e ka mbajtur në çdo kohë nën vëzhgim këtë avion.

