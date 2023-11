Fituesja e konkursit të famshëm, prej katër ditësh e vdekur, por burri nuk e kupton

Fituesja e konkursit të famshëm “Greece Got Talent” Eleni Kariolakis u gjet e vdekur në banesën e saj ku jetonte me bashkëshortin. Mediat greke bëjnë me dije se vajza që fitoi konkursin e këngës kishte vdekur prej katër ditësh, por bashkëshorti nuk e kishte kuptuar pavarësisht se jetonte në të njëjtën shtëpi. Ky është një fakt i çuditshëm për policinë, por sipas dëshmisë së dhënë nga bashkëshorti, ajo ishte mbyllur në dhomë prej disa ditësh dhe ai nuk kishte dashur që ta bezdiste.

Çifti ishte i martuar prej 8 vitesh.

Ndërkohë, fqinjët tregojnë se çifti në fjalë nuk kishte asnjë kontakt me ta edhe pse jetonin pranë.

“Ajo ka qenë fqinja jonë, por kurrë nuk kemi shkëmbyer një mirëmëngjes apo mirëmbrëma. Rrinin mbyllur, edhe qentë i mbanin mbyllur”, shprehen fqinjët për mediat greke. /albeu.com