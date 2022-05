Fituesit e Eurovizionit thonë se do të bëjnë turne në Evropë për të mbledhur fonde për Ukrainën

Fituesit e Eurovizionit 2022 të Ukrainës kanë thënë se do të mbledhin para për ushtrinë e vendit të tyre dhe organizatat bamirëse duke bërë turne në Evropë.

Orkestra Kalush fitoi konkursin vjetor gjatë fundjavës, duke shënuar fitoren e tretë të Ukrainës në Eurovizion.

Frontmeni Oleg Psyuk tha se grupi do të njoftojë në Instagram se ku do të zhvillohet turneu.

Ai shtoi se statuja e fituesit do të nxirret gjithashtu në ankand me të ardhurat që do të shkojnë për të mbështetur ushtrinë ukrainase.