Fituan 115 mijë paund lotari, ja ku i dhuruan gjysmat e tyre

Një grua e cila fitoi një lotari prej 115 milion paund ka dhënë për bamirësi më shumë se gjysmën e fitimeve të saj.

Ajo thotë se është “e varur’’ për të ndihmuar të tjerët.

Frances Connolly, 55 vjeç, ra dakord për një buxhet vjetor bamirësie me bashkëshortin e saj, Patrick.

Çifti Hartlepool fitoi Euro Millions në 2019 dhe menjëherë u dha para miqve dhe familjes.

“Tani jam e varur nga mania për të ndihmuar të tjerët”, tha zonja Connolly.

Ish-punonjësja sociale dhe mësuesja ka krijuar dy fondacione bamirësie; një që mban emrin e nënës së saj të ndjerë “Kathleen Graham” në vendlindjen e saj në Irlandën e Veriut dhe “PFC Trust” që mbështet të moshuarit dhe refugjatët në qytetin e saj të lindjes.

Ajo thotë se ka dhuruar rreth 60 milion paund por nuk e mban regjistrin dhe thotë me shaka se burri i saj do të shqetësohej nëse do ta shikonte.

Zonja Connilly ka një historik të gjatë të veprave bamirëse, ajo ishte vullnetare me St John Ambulance si fëmijë dhe krijoi një linjë ndihme për AIDS ndërsa ishte studente në Belfast, shkruan BBC.

Connolly kundërshton idenë e shpenzimit të parave për luks si jahtet, duke thënë se raportet për dikë që shpenzoi 25,000 £ për një shishe shampanjë, e bën atë të mendojë se paratë mund të kishin ndihmuar një të ri të blinte një shtëpi./albeu.com