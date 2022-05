Finlanda dhe Suedia dorëzojnë nesër aplikimin për tu anëtarësuar në NATO

Finlanda dhe Suedia do të dorëzojnë ditën e nesërme aplikimin për tu anëtarësuar në NATO, tha kryeministrja suedeze Magdalena Andersson gjatë një konference të përbashkët shtypi me presidentin finlandez Sauli Niinistö në Stokholm.

“Demokracia ka fituar,” tha Niinistö.

“E gjithë kjo pranverë ka qenë një triumf për demokracinë në Finlandë”, tha ai, duke iu referuar mbështetjes dërrmuese që aplikimi i Finlandës për NATO-n mori sot në parlament dhe mbështetjes nga populli finlandez.

“Suedia gjithashtu pret të bashkëpunojë së bashku me Turqinë brenda NATO-s,” tha Andersson.

Komenti i saj i drejtohej deklaratës së mëparshme të presidentit turk, i cili tha se nuk do të miratonte anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO lidhur me sanksionet ndaj Turqisë dhe akuzoi më tej të dy vendet për strehimin e “organizatave terroriste” kurde.

“Ne presim me padurim të kemi një dialog dypalësh me Turqinë dhe sigurisht që do të kemi dialog dypalësh edhe me anëtarët e tjerë të NATO-s gjatë këtij procesi.

Dhe pasi të jemi pjesë e NATO-s, shoh se ka një mundësi për të evoluar edhe më tej marrëdhëniet tona dypalëshe”, tha Andersson gjatë konferencës së përbashkët për shtyp.

Presidenti finlandez tha se ai gjithashtu mbetet “optimist” për diskutimet e ardhshme me Turqinë dhe se problemet midis tyre do të zgjidhen me dialog.

Presidenti finlandez reagoi ndaj armiqësisë së Erdoganit, duke thënë se ishte “shumë befasuese” dhe se në fillim të prillit mbështetja e tij për Finlandën ishte “shumë e qartë”.

“Ai dukej i favorshëm në procesin e aplikimit për anëtarësim finlandez. Tani ka pikëpamje të ndryshme”, tha Niinistö.

“Duhet të diskutojmë më tej. Populli ynë është i gatshëm të bëjë pothuajse çdo gjë për të diskutuar me zyrtarët turq. Ne të dy kemi kërkuar telefonata me Erdoganin dhe unë mbetem optimist”, vazhdoi ai.

Niinistö përmendi gjithashtu udhëtimin e tij të ardhshëm së bashku me kryeministrin suedez për të vizituar presidentin amerikan Joe Biden të enjten.