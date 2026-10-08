Fierakët i ke ngopur për kaq vite, Zegjine Çaushi i përgjigjet Luan Baçit: Lërja Gazment Bardhit, ai i ka merak

Deputetja socialiste Zegjine Çaushi, u përplas në Kuvend me deputetin Luan Baçi, duke komentuar qëndrimin e tij për qytetarët e Fierit dhe reformën territoriale.
Çaushi e akuzoi Baçin se po paraqitet sikur shqetësohet për fierakët, ndërsa me ironi sugjeroi që këto çështje t’ia lërë kreut të grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi.
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“Zoti Baçi, hiq dorë nga retorika politike, sepse fierakët i ke ngopur për kaq vite. Mos u hiq sikur po të dhemb shpirti; aman, lërja kreut të grupit, se ai i ka më shumë merak fierakët”, tha Çaushi.