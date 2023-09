Fëmija juaj nuk do të shkojë në shkollë? Disa këshilla për ta ndihmuar

Një reagim mjaft i zakonshëm i një fëmije është mosdashja për të shkuar në shkollë… Cili është shkaku?

Një problem në shkollë, si frika e një fëmije nga një shok klase agresiv ose një marrëdhënie veçanërisht e keqe me një mësues, mund të bëjë që një fëmijë të refuzojë shkollën.

Shihni 6 arsye pse fëmija nuk dëshiron të shkojë në shkollë:

1. Problemet e shoqërueshmërisë me fëmijët e tjerë

2. Probleme me mësuesin siç e përmendëm

3. Probleme të të nxënit që ende nuk janë evidentuar dhe e vështirësojnë shumë jetën e përditshme të fëmijës

4. Ankthi duke u larguar nga shtëpia

5. Mërzia

6. Përballja me prindërit

Çfarë duhet të bëjnë prindërit

Pyesni fëmijën se çfarë po ndodh me të. P.sh. “A keni probleme me ndonjë nga shokët tuaj të klasës?” ose “Je mërzitur? Për çfarë saktësisht jeni të mërzitur?’

Nëse pas një bisede të detajuar nuk mund ta kuptoni, atëherë do të ishte mirë të bisedoni me vëllezërit e motrat ose prindërit e tjerë të shokëve të tij të klasës për të zbuluar se çfarë mund të ndodhë në të vërtetë.

Këshilla praktike

Nëse është një problem mësimor organizoni një takim me mësuesin dhe hetoni çështjen në thellësi.

Nëse fëmija juaj ka vështirësi të krijojë miq dhe problemi është social, vetë mësuesi mund të ndihmojë.

Sigurohuni që të mos ketë probleme me çrregullime të gjuhës, shikimit apo edhe dëgjimit.

Fëmijët shkojnë më mirë në shkollë kur prindërit kujdesen për shkollën e tyre. Kontaktoni shoqatën e prindërve dhe kujdestarëve dhe dilni vullnetarë për të marrë pjesë në aktivitetet e shoqatës, si p.sh. pjesëmarrja në aktivitete artistike për fëmijë, organizimi i ekskursioneve, zgjidhja e problemeve të shkollës.

Fëmija mund të përfitojë nga pjesëmarrja juaj në hapësirën edukative duke ndjerë se jeni më afër tij.

Bëje shkollën argëtuese. Flisni pozitivisht në shtëpi për shkollën. Asnjëherë mos thuaj “Po shkolla është punë e përditshme, kështu e pashë edhe unë, por nuk mund të mos shkosh”.

Frymëzoni gëzmin e fëmijës dhe konceptin e të mësuarit. Nëse fëmija tregon një interes të veçantë për një lëndë, si greqishtja, letërsia apo gjimnastika, sigurohuni që të forconi prirjen e tij për të shkuar në shkollë me më shumë entuziazëm.

Kini besim tek fëmija. Fëmijët që nuk e pëlqejnë shkollën shpesh dekurajohen nga mjedisi i tyre. Bëjini të ditur se ju besoni në aftësitë e tyre për të mësuar dhe për të pasur sukses.

Mos u stresoni për notat. Nëse fëmija ka një mani për të qenë i përsosur në gjithçka, ai mund të dekurajohet edhe kur bën një detyrë krejtësisht të pranueshme, por jo të shkëlqyer.