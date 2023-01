FAZ për dialogun Kosovë-Serbi: Ndërmjetësuesit perëndimorë vijnë duarbosh

Përfaqësuesit e Gjermanisë, Francës dhe BE-së duan marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit, por nuk ofrojnë perspektivë reale evropiane, vlerëson gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dhe shton se pyetja është nëse presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do të “zotojnë” kapitalin e tyre politik.

Sipas FAZ, nuk ka shumë shanse që Perëndimi t’i japë fund mosmarrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës, sepse ndërmjetësit në Prishtinë dhe Beograd po largohen “duart bosh”.

Gjermania, Franca, SHBA-ja dhe BE-ja thuhet se po “rrisin gazin” për të mbyllur “krahun e pambrojtur” në Ballkan, ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon.

Sipas FAZ, nuk ka shumë shanse që Perëndimi t'i japë fund mosmarrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës, sepse ndërmjetësit në Prishtinë dhe Beograd po largohen "duart bosh".

“Kërcënimet për stabilitetin në Evropë po vijnë edhe për shkak të konfliktit të përjetshëm midis Beogradit dhe Prishtinës, i cili ka vite që rindez në intervale të parregullta. Hera e fundit që u duk se një konflikt i përgjakshëm ishte afër rrezikshëm ishte dhjetori i vitit të kaluar”, tha gazeta.

Gazetari Michael Martens, autor i tekstit, kujton se propozimi franko-gjerman bazohet në një marrëveshje mes dy Gjermanive të gjysmë shekulli më parë. Sipas saj, siç thuhet, Serbia në fakt do ta pranonte Kosovën, ndonëse nuk do ta njihte në mënyrë eksplicite.

“Përveç detajeve të një marrëveshjeje të mundshme, grackat e së cilës nuk duhen nënvlerësuar, ishte në radhë të parë çështje parimore: A janë Serbia dhe Kosova të gatshme të pranojnë propozimin perëndimor si bazë të zgjidhjes? A janë të gatshëm dhe në gjendje që të bënin përparim të shpejtë? Atëherë ata sigurisht që në fazën përfundimtare do të angazhoheshin drejtpërdrejt si Olaf Scholz ashtu edhe Emmanuel Macron”, tha Martens.

Sipas gazetës, emisarët perëndimorë kanë ide ambicioze dhe çështja nuk do të zgjaste me vite, por ndoshta vetëm disa muaj derisa të arrihet një marrëveshje.

Duke cituar burime, gazeta shkruan se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti e ka mirëpritur propozimin dhe kërkesën shoqëruese për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe me kërkesën që pesë anëtarët e BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën.

Sipas FAZ, Brukseli, Berlini apo Parisi nuk mund t’i japin këto garanci në emër të Spanjës, Greqisë, Qipros, Sllovakisë apo Rumanisë.

"Nuk është çudi që Kurti refuzoi të pranojë propozimin evropian me një shtrëngim duarsh. Në Prishtinë, si dhe në Beograd, ndërmjetësuesit shihen si emisarë duar bosh. Ata nuk mund të ofrojnë perspektivën e anëtarësimit në BE, një synim që dikur zgjoi shumë reforma energjetike në rajon", shkruan gazeta.

Duke kujtuar pengesat e ndryshme të vendeve të Ballkanit drejt BE-së, FAZ shkruan se në Prishtinë dhe Beograd nuk besojnë se agresioni rus kundër Ukrainës ka sjellë papritur në lojë zgjerimin e BE-së.

"Pa dyshim, Vuçiq nuk hoqi dorë kurrë nga synimi i anëtarësimit në BE. Ai dëshiron të ruajë statusin tërheqës të një kandidati për në BE që ka Serbia që nga viti 2012. Por ai është shprehur negativisht (dhe pas dyerve të mbyllura pothuajse në mënyrë sarkastike) për vite për gjendjen reale të politikës së zgjerimit", shkruan Martens.

Sipas gazetës, perspektiva evropiane në Ballkan duket shumë më pak tërheqëse se sa mendohet në Bruksel, sepse, siç theksohet, askush nuk e di se çfarë nënkuptohet me të, përveç “epokës së re të shpallur në mënyrë retorike”.

Gazeta vlerëson se situata aktuale është “shumë komode” për Vuçiqin, sepse “përderisa Kurti konsiderohet si thyes partiak, Vuçiq mund të pretendojë se është dakord me propozimin”.

“Por siç dëgjohet në Beograd, as Vuçiq nuk do të investojë kapital politik në një projekt, avokatët e të cilit nuk mund t’i thonë bindshëm se çfarë do të përfitojë prej tij,” përfundon FAZ./express/