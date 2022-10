Familja mbretërore “në ethe”, gazetari zbulon çfarë pritet të rrëfejë Princi Harry në librin e ri

Së fundmi thuhet se anëtarët e familjes janë shumë të nervozuar dhe i druhen faktit se çfarë do të rrëfejë Princi Harry në dokumentarin e ri.Tom Bower, i cili shkroi ” Hakmarrja: Meghan, Harry dhe lufta midis Windsors “, shprehet se libri i ardhshëm i Dukës së Sussex është si një “bombë me sahat”.U raportua se Harry, ka bërë kërkesë për të rishkruar librin pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II muajin e kaluar, duke dashur të “heqë ose minimizojë” atë që ai shkroi për Mbretin Charles III, Mbretëreshën Consort Camilla, Princin William dhe Kate Middleton. Por Bower nuk mendon se kjo mund të ndodhë.

“Unë mendoj se të gjithë e dinë se Sussex-ët nuk mund ta ndryshojnë librin në asnjë mënyrë,” mendon ai. “A mund ta bëjnë më të keq? Sepse përndryshe, nuk do të kishin shitje.”

Kujtimet e Harry-t, të planifikuar fillimisht për publikimin nga Penguin Random House në nëntor, tashmë janë shtyrë deri vitin e ardhshëm .Bower thotë se libri mund të dalë gjatë pashkëve dhe do të përfshijë në të një kapitull mbi funeralin e Mbretëreshës. “Dhe do të ketë vetëm më shumë materiale rreth mënyrës se si ata u shpërfillën dhe gjithë pjesa tjetër e sulmeve kundër familjes mbretërore,” shton ai.

Shumë ekspertë mbretërorë kanë thënë se Charles, 73 vjeç, po pret që t’u japë titullin princ dhe princeshë fëmijëve të Harry dhe Markle, Archie, 3, dhe Lilibet, 1, derisa të publikohen projektet e ndryshme mediatike të çiftit.

Page Six raportoi se duka dhe dukesha kanë dashur gjithashtu të rieditojnë serialin, të cilin Netflix kishte shpresuar ta transmetonte në dhjetor pas sezonit të pestë të “The Crown” më 9 nëntor. Redaktime të tilla “mund ta shtyjnë publikimin e tij deri në më vonë në 2023”, tha një burim. Harry dhe Markle u martuan në maj 2018 dhe dhanë dorëheqjen nga detyrat e tyre mbretërore më pak se dy vjet më vonë mes pretendimeve se ish-aktorja dhe fëmija i tyre i parë u përballën me paragjykime racore dhe se ajo kishte menduar për vetëvrasje ndërsa ishte shtatzënë me Archie.