Europa fillon të ndjejë krizën e gazit rus, skenari që nuk duhet të përjashtojë

Nga BBC

Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë ka paralajmëruar se Rusia mund të ndalojë furnizimin me gaz në Evropë këtë dimër.

Fatih Birol thotë se ai beson se një mbyllje e plotë nuk është skenari më i mundshëm, por se Evropa duhet të punojë në planet e emergjencës për çdo rast.

Në javët e fundit, disa vende evropiane thanë se morën dukshëm më pak gaz rus sesa prisnin.

Zyrtarët rusë mohojnë se është e qëllimshme dhe kanë fajësuar çështje teknike.

Para pushtimit të Ukrainës, Evropa importonte rreth 40% të gazit të saj natyror nga Rusia, por kjo shifër tani ka rënë në rreth 20%.

Reduktimet strategjike

Birol thotë se ai beson se reduktimet e fundit ruse në furnizimin me gaz janë “strategjike”. Rënia po e bën më të vështirë për vendet evropiane mbushjen e magazinave të tyre të gazit dhe po rrisin levën e Rusisë këtë dimër.

“Nuk do të përjashtoja që Rusia të vazhdojë të gjejë çështje të ndryshme këtu dhe atje, dhe të vazhdojë të gjejë justifikime për të reduktuar më tej dërgesat e gazit në Evropë dhe ndoshta edhe ta ndërpresë atë plotësisht,” tha Birol për BBC Neës.

Javën e kaluar rrjedha e gazit natyror përmes Nord Stream 1, një nga tubacionet kryesore nga Rusia në Evropë, ishte vetëm 40% e kapacitetit. Shumë ekspertë janë skeptikë ndaj shpjegimit rus se kjo është shkaktuar nga “çështje teknike”.

Në të gjithë Evropën, vazhdojnë të raportohen mungesa në furnizimin me gaz. Të premten firma italiane energjetike Eni tha se kishte marrë vetëm gjysmën e gazit që priste nga gjiganti rus i gazit Gazprom i kontrolluar nga shteti, ndërsa Sllovakia dhe Austria gjithashtu kanë raportuar rënie.

Franca thotë se nuk ka marrë fare gaz rus nga Gjermania që nga 15 qershori, ndërsa Polonia, Bullgaria, Finlanda, Danimarka dhe Holanda kanë pezulluar furnizimet e tyre të gazit rus pasi ata refuzuan një kërkesë për të paguar në rubla ruse.

Tubacionet e naftës

Muajin e kaluar vendet evropiane ranë dakord të përpiqen të mbrohen nga paqëndrueshmëria e çmimeve të gazit duke mbushur objektet e tyre të magazinimit. Ata së bashku u angazhuan për të arritur të paktën 80% të kapacitetit deri në nëntor, me të dhënat e fundit që sugjerojnë se ato janë në rreth 55%.

Birol tha se kriza e vazhdueshme e gazit tani justifikon masat emergjente afatshkurtra për të reduktuar kërkesën, si rritja e përdorimit të termocentraleve me qymyr dhe, nëse është e mundur, zgjatja e jetës së termocentraleve bërthamore. Nëse do të kishte një mbyllje të plotë të furnizimit me gaz rus, ai thotë se mund të nevojiten masa drastike.

“Nuk e përjashtoj mundësinë që Evropës të ketë nevojë për një racionimi të planifikuar dhe të rregullt të gazit,” thotë Birol.

"Nuk e përjashtoj mundësinë që Evropës të ketë nevojë për një racionimi të planifikuar dhe të rregullt të gazit," thotë Birol.

"Nuk them se ky është skenari bazë, por duke parë eksperiencat që kemi pasur me Rusinë si partner energjetik në muajt e fundit, në mos disa vite, është një skenar që nuk mund ta përjashtojmë për momentin".