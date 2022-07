Europa “digjet”

I nxehti afrikan që ka përfshirë pjesë të mëdha të Europës, ka bërë që zjarret të shpërndahen gjithandej në kontinentin e vjetër.

Flakët kanë shkaktuar qindra viktima dhe kanë djegur më shumë se 7.000 hektarë tokë.

Sipas burimeve nga mediat e huaja, shtete më të prekura janë Franca, Spanja dhe Portugalia, ndërkohë që rrezikohen edhe vende si Italia, Algjeria dhe Maroku, shkruan BBC.

Deri më tani janë regjistruar 281 viktima si pasojë e tymit dhe flakëve në Francë, Portugali dhe Spanjë, ndërkohë që flakët prej javësh kanë përfshirë një pjesë të Europës. Në Francë zjarret masive janë lokalizuar në rajonin jugperëndimor, ku është bërë i nevojshëm evakuimi i më shumë se 11 mijë personave.

Ndërkohë, në Spanjë disa qytete në perëndim janë evakuar dhe zjarrfikësit zhvilluan ndërhyrje në vatrat e zjarrit në qytetin e Monsagro. Kurse në Portugali më shumë se 30 zjarre ishin aktive të premten në mëngjes, kryesisht në rajonin qëndror të Leiria, i cili është prekur nga kjo situatë prej një jave.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 15 July

🔥Very Extreme Danger forecasted in:

➡️South & western #Spain🇪🇸

➡️Central & southern #Portugal🇵🇹

➡️Southeastern #France🇫🇷

➡️Southeastern #Greece🇬🇷

Extreme Danger is present in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇦🇹🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇸🇰🇵🇱🇭🇺🇷🇸🇬🇷🇹🇷🇨🇾 pic.twitter.com/mkmsshOvJg

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 15, 2022