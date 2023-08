Euro ka pësuar një rritje të lehtë në krahasim me ditën e djeshme.

Kështu nëse 1 euro dje blihej me 104.5 sot blihet me 105.5. Nëse dje shitej me 105.8, sot shitet me 106.6.

Edhe dollari ka pësuar rritje.

Ditën e djeshme blihej me 96 lek, ndërsa sot me 96.6. Ditën e djeshme shitej me 97.3, ndërsa sot me 98.

Ndërkohë paundi britanik do të blihet me 122.5 dhe do të shitet me 124.4.

Tabela 22 gusht 2023

Tabela 21 gusht 2023

/Albeu.com/