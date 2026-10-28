EMRI/ Aksident i rëndë në aksin Prezë-Vorë, humb jetën 60-vjeçari

EMRI/ Aksident i rëndë në aksin Prezë-Vorë, humb jetën 60-vjeçari

Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Prezë-Vorë. Një 60-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e përplasjes nga një autoveturë, sot rreth orës 05:00 të mëngjesit.

Sipas burimeve të informacionit, mësohet se viktima është Skënder Alushi, nga fshati Prezë. Burimet bëjnë të ditur se ai kishte dalë në kryqëzimin e rrugës që lidh fshatin Ahmetaq me Prezën.

Të lidhura

None found

Sapo 60-vjeçari kishte dalë në kryqëzim, në pritje të ndonjë mjeti për të shkuar në punë, një autoveturë që po lëvizte nga Preza drejt Vorës e ka përplasur, duke i shkaktuar dëmtime të rënda.

Drejtuesi i mjetit e ka marrë 60-vjeçarin dhe e ka dërguar në spitalin e Vorës. Sipas mjekëve të këtij spitali, ndërhyrja e tyre ka qenë e pamundur, pasi ai kishte ndërruar jetë pak minuta pas aksidentit.

Mësohet se trupi i pajetë është dërguar në morgun e Spitalit të Traumës, ndërsa drejtuesi i mjetit, i cili rezulton të jetë banor i fshatit Prezë, është vetëdorëzuar në polici.


Shtuar 28.10.2026 09:59

Tags: , ,
Paketa fiskale: Shqipëria ndër vendet me taksat më të larta në rajon

Paketa fiskale: Shqipëria ndër vendet me taksat më të larta në rajon
Njihuni me parashikimin e motit 29 Tetor 2026, kushte atmosferike të qëndrueshme

Njihuni me parashikimin e motit 29 Tetor 2026, kushte atmosferike të qëndrueshme
Klodiana Lala: Rasti i Vlora Hysenit duhet të hetohet thellësisht; Rama duhej të jepte dorëheqjen

Klodiana Lala: Rasti i Vlora Hysenit duhet të hetohet thellësisht; Rama duhej të jepte dorëheqjen
Kërkesë e re për arrestimin e Ballukut? Klodiana Lala: Dyshime për tendera mbi 1 miliard euro dhe akuza të rënda

Kërkesë e re për arrestimin e Ballukut? Klodiana Lala: Dyshime për tendera mbi 1 miliard euro dhe akuza të rënda
Qeveria miraton 5 milionë lekë për trajtimin mjekësor të Erion Vishkullit

Qeveria miraton 5 milionë lekë për trajtimin mjekësor të Erion Vishkullit
Qeveria vendos skemën e dëmshpërblimit për bizneset e prekura nga protestat e tetorit

Qeveria vendos skemën e dëmshpërblimit për bizneset e prekura nga protestat e tetorit
Alimehmeti: Studentët nuk i besojnë më Ramës, ai do të bëjë të kundërtën e asaj që deklaron për dorëheqjen

Alimehmeti: Studentët nuk i besojnë më Ramës, ai do të bëjë të kundërtën e asaj që deklaron për dorëheqjen
E rëndë në Itali/ U raportua i zhdukur më 7 tetor, 31-vjeçari shqiptar gjendet i pa shenja jete në një pus të thellë (EMRI +FOTO)

E rëndë në Itali/ U raportua i zhdukur më 7 tetor, 31-vjeçari shqiptar gjendet i pa shenja jete në një pus të thellë (EMRI +FOTO)