EMRAT/ Kalonin lëndë narkotike nga Shqipëria në Itali, 27 urdhër arreste për bandën italo-shqiptare

Autoritetet Italiane dhanë 27 urdhër arreste të njoftuara nga Drejtoria e Hetimit Antimafia në kuadër të operacionit të quajtur “Federico II” i cili në vitin 2016 çmontoi dy organizata, një italiane dhe një shqiptare, të cilat importonin sasi të mëdha heroine nga Shqipëria.

Gjykata e Kasacionit ka rrëzuar si të papranueshme ankesat e 24 të pandehurve, duke e bërë të prerë dënimin e dhënë ndaj tyre, në datën 1 korrik 2020, nga Gjykata e Apelit Leçe.

Verdikti është konfirmuar për: Giuseppino Mero, 56 vjeç nga Cavallino; Mario Accogli, 46 vjeç, nga Scorrano; Ortis Banda, 40 vjeç, me origjinë shqiptare me banim në Maniago (aktualisht i pagjurmueshëm); Antonio Leto, 30 vjeç nga Caprarica; Nicolò Capone, 27 vjeç, nga Lizzanello; Francesca De Dominicis, 51 vjeç, nga Merine; Francesco De Cagna, 53 vjeç, nga Scorrano; Carmelo De Pascalis, 57 vjeç, nga Cavallino me origjinë nga Trepuzzi; Luca Giannone, 44 vjeç, nga Calimera; Alessandro Greco (aka Sandrino) 37, nga Lecce; Klaid Hasanaj, 52 vjeç shqiptar, banues në Leçe; Gabriella De Dominicis, 58 vjeç, nga Merine; Alessandro Antonucci, 30 vjeç, nga Lizzanello; Maria Valeria Ingrosso, 41 vjeç, nga Lizzanello; Mario Mandurrino, 32 vjeç, nga Lecce; Angelo Montinaro, 40 vjeç, nga Caprarica di Lecce; Brenda Potenza, 34 vjeç, nga Taviano; Cosimino Maggio, 52 vjeç, me origjinë nga Minervino, por me banim në Reggio Emilia; Umberto Nicoletti, 43 vjeç nga Leçe; Luciano Pagano, 46 vjeç, nga Brindisi; Gianluca Antonio Spiri, 45 vjeç, nga Racale; Pierluigi Pierri, 32 vjeç, nga Torre San Giovanni (në Ugento); Yuri Rosafio, 43 vjeç, nga Brindisi; Emanuele Soliberto, 42 vjeç nga Brindisi.

Në total, 21 persona ishin marrësit e urdhrit të paraburgimit të nënshkruar nga gjyqtari hetues Alcide Maritati si pjesë e hetimeve të nisura nga prokurori i Drejtorisë Antimafia të rrethit (DDA) Guglielmo Cataldi në vazhdën e një tjetër hetimi të bujshëm të quajtur Rrjeti.