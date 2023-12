Emigracioni, Sunak merr goditjen e re! Avokatët konservatorë: Ligji i tij në Ruanda nuk është i përshtatshëm për qëllimin

Kryeministrit Rishi Sunak i është dhënë një goditje e re nga anëtarët e partisë së tij, të cilët kanë arritur në përfundimin se projektligji në Ruanda nuk është i përshtatshëm për qëllimin.

Avokatët në të djathtën konservatore kanë thënë se legjislacioni mund të bëjë që emigrantët e paligjshëm të fillojnë sfida të zgjatura ligjore në një përpjekje për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar.

Grupi Evropian i Kërkimeve beson se formulimi aktual i ligjit nuk do të ndihmojë në arritjen e objektivit të dëbimit të atyre që kalojnë Kanalin me varka të vogla.

Sir Bill Cash, i cili kryesoi vlerësimin ligjor, tha për The Sunday Telegraph se ai shpreson se raporti do të ndihmojë qeverinë të vendosë nëse projektligji ka nevojë për ndryshime të mëtejshme.

Konservatorët si nga e djathta ashtu edhe nga e majta ishin në pritje të gjetjeve, me deputetët që do të votonin për projektligjin e Ruandës këtë të martë, raporton Sky News.

Natën e kaluar, Sunak sulmoi politikën e migracionit të paligjshëm të laburistëve, ndërsa Sir Keir Starmer akuzoi konservatorët se “luftonin si minjtë në thes”.

Kryeministri i bëri thirrje laburistëve që të “ngrihen mbi lojërat politike” dhe të mbështesin legjislacionin e tij të urgjencës, edhe pse Sunak aktualisht po lufton për të mbajtur deputetët e tij në krah.

Kjo vjen pasi Robert Jenrick dha dorëheqjen si ministër i imigracionit të mërkurën, duke pretenduar se ligji i Ruandës do të shkaktonte një betejë sfidash ligjore.

Ndërkohë, sipas The Times, Prokurorit të Përgjithshëm i është thënë se legjislacioni ka një shans “50% në rastin më të mirë” për të nisur fluturimet vitin e ardhshëm.

Të martën, ditën e votimit, Sir Keir Starmer do të përdorë një fjalim për të pretenduar se konservatorët kanë humbur aftësinë për të qeverisur, dhe këmbëngul se ai “nuk do të lejojë që konservatorët të marrin vendin me ta”.

Sekretari i Brendshëm kishte udhëtuar në Ruandë për të nënshkruar një traktat të rishikuar pasi propozimi origjinal u shpall i paligjshëm nga Gjykata e Lartë, e cila tha se ekzistonte një “rrezik real” që migrantët e dërguar atje do të ktheheshin në shtëpi dhe do të viheshin në rrezik.