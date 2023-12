Britania nuk tërhiqet nga plani “Ruanda” për emigrantët, emëron Cameron si negociator për të bindur “rebelët”

Britania është e vendosur që të çojë deri në fund planin e saj për të dërguar në Ruandë të gjithë emigrantët e paligjshëm.

Për të bërë që ky plan të mos dështojë Downing Street, ka vendosur ish-kryeministrin e Anglisë David Cameron si njeriun që do të drejtojë operacionin e lobimit të qeverisë për të shmangur humbjen mbi planin e Ruandës për emigrantët.

Sipas asaj që shkruan The Times, Cameron do të jetë një nga personazhet kryesorë që do të punojë për të bindur rebelët konservatorë që kërcënojnë se do të ndalojnë mbështetjen e tyre për legjislacionin kur votimi i parë kyç të mbahet të martën.

Zyrtarët e lartë pranë Kryeministrisë kanë qenë gjithashtu të shqetësuar se ligji mund të mos përputhet me detyrimet e së drejtës ndërkombëtare të Mbretërisë së Bashkuar.

Cameron foli me Sir Bill Cash, deputetin veteran euroskeptik dhe anëtar i të ashtuquajturës “dhoma e yjeve” të ekspertëve ligjorë që shqyrtojnë legjislacionin në emër të më shumë se 30 deputetëve, për 45 minuta të premten pasdite. Grupi i Cash pritet të shprehë qëndrimin e tij për projektligjin nesër, por deputeti tha për Sunday Telegraph se formulimi i projektligjit nuk ishte “sa duhet i papërshkueshëm nga uji”.

Cameron foli gjithashtu me Cash për emigracionin, megjithëse një burim i afërt sipas The Times me deputetin euroskeptik sugjeroi se arsyeja kryesore për thirrjen e tyre ishte sepse Cameron do të paraqitet para komitetit evropian të shqyrtimit, i cili kryesohet nga Cash.

Rishi Sunak ka këmbëngulur se kjo është mënyra “e vetme” për të shpëtuar politikën e tij kryesore të emigracionit, pasi Gjykata e Lartë e shpalli atë të paligjshme muajin e kaluar. Megjithatë, kryeministri ka luftuar për të bindur deputetët e tij të mbështesin legjislacionin këtë javë pasi Robert Jenrick, ministri i emigracionit, dha dorëheqjen.

Jenrick zbuloi të dielën në mëngjes se do të rebelohej kundër projektligjit të martën, duke thënë se ai nuk do të mundësonte nisjen e fluturimeve drejt Afrikës. Ai nuk sqaroi nëse rebelimi i tij do të përfshinte votën kundër legjislacionit apo thjesht abstenimin.

Ai i tha BBC-së se legjislacioni do të vazhdojë t’i lejojë migrantët të “rrënojnë skemën britanike” duke paraqitur pretendime ligjore dhe duke shtuar: “Testi për këtë nuk është, ‘a mund të largoni një ose dy fluturime simbolike, me një grusht migrantësh të paligjshëm mbi ta’. Është, “a mund të krijoni një pengesë të fortë, që është e qëndrueshme dhe mbron kufijtë e këtij vendi për vitet në vijim”?

Jenrick iu kundërpërgjigj gjithashtu akuzës së Sunak se ai “keqkuptoi thelbësisht” projektligjin e Ruandës, duke thënë: “Kushdo që e kupton vërtet këtë e di se nuk do të funksionojë.”

Në një thirrje për të fituar rebelët, Sunak tha mbrëmë: “Njerëzit në këtë vend kujdesen thellësisht për ndalimin e varkave. Një qeveri që qeveris në interes të tyre duhet të veprojë për këto shqetësime legjitime.”

Duke akuzuar Laburistët se nuk kanë një plan për të trajtuar emigracionin e paligjshëm, ai tha: “Konservatorët janë në anën e publikut dhe ne do të vazhdojmë me planin tonë për të ndaluar varkat.”Doëning Street është gjithnjë e më i bindur se rebelët mbështetës do të mbajnë qëndrimin e tyre dhe do të lejojnë që projektligji të përparojë, me burime që pretendojnë se deputetë me ndikim të krahut të djathtë, duke përfshirë Sir Jacob Rees-Mogg, Dame Priti Patel dhe Lee Anderson, ka të ngjarë të votojnë pro.

Por të tjerët nga e djathta kanë paralajmëruar se mbështetja e tyre nuk është ende e garantuar dhe ekziston ende rreziku i një numri të konsiderueshëm abstenimesh.

Ato përfshijnë Jenrick, i cili ose do të abstenojë ose do të votojë kundër projektligjit, dhe Suella Braverman , ish-sekretarja e Brendshme, e cila dje tha se kundërshtimet e tij ndaj legjislacionit ishin “shumë shqetësuese”.

Duke rritur presionin ndaj Sunak, Jenrick shkroi në The Daily Telegraph se “disa nga mendjet më të mira ligjore të vendit” kanë vendosur që sipas legjislacionit emigrantët do të jenë në gjendje të bëjnë ankesa ligjore kundër largimit dhe se ata mund të “shmangin fluturimet në një numër të konsiderueshëm “.

Megjithatë, mendohet se rreziku real për Sunak do të vijë në vitin e ri, në fazën e komitetit kur rebelët konservatorë pritet të paraqesin amendamente për të bllokuar sfidat ligjore individuale dhe për të anashkaluar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.