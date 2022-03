Elon Musk sfidoi Putin në duel, i përgjigjet lideri çeçen: Je femër, bëhu burrë, kam një ofertë për ty

Polemika mes Elon Musk dhe Vladimir Putin duket se po merr përmasa që – për momentin – duken të paktën komike.

Biznesmeni miliarder amerikan provokoi presidentin rus në një “duel” dhe tani ka një reagim nga pala “ruse”. Në këtë histori është përfshirë edhe Ramzan Kadyrov , njeriu i parë i Çeçenisë, republikës konservatore të Kaukazit të copëtuar nga dy konflikte separatiste në fund të viteve 1990. Ai doli … përpara Putinit.

Kadyrov postoi në Telegram për të paralajmëruar kreun e SpaceX, Elon Musk.

“Mos e krahasoni fuqinë tuaj me atë të Putinit . Ju jeni në dy kategori krejtësisht të ndryshme.” u shpreh ai.

Komandanti çeçen tha se presidenti rus “do të godiste një kundërshtar shumë më të dobët nëse dueli do ndodhte” .

Megjithatë, ai nuk u ndal me kaq, lideri çeçen vazhdoi duke thënë se Musk-ut do t’i duhej të … frynte muskujt për t’u kthyer nga Elona në Elonin e dhunshëm që duhet të jetë për të luftuar Putinin. Më vonë ai renditi në mënyrë sarkastike akademitë e trajnimit në Republikën çeçene ku Musk mund t’i nënshtrohej stërvitjes me armë zjarri dhe trajnimeve luftarake .

“Ai do të kthehet nga Republika Çeçene si një person krejtësisht tjetër, Elona, domethënë Elon”, tha Kadyrov, duke i dhënë fund sulmit të tij ndaj shefit të Teslës.

Nga lufta e aligatorëve te lufta e armatosur, Kadyrov është parë shpesh duke pozuar me armë dhe uniforma ushtarake. Ky është njeriu që ka deklaruar se: “Këdo që duhej të vrisja tashmë e kam vrarë. Dhe unë do të vras deri në fund. Do të vras sa të jem gjallë… »

Kushdo që i qëndron përballë, zakonisht vritet ose zhduket. Ai sundon Çeçeninë, duke pasur në krah njësitë e famshme paraushtarake, të njohura edhe si “Kandirotsky”. Janë ata që vendosin rendin në emër të tij, duke mbrojtur regjimin e tij dhe duke mbjellë frikë e terror.

Shefi i Tesla -s u përgjigj shpejt. Musk, në një postim në Twitter, falënderoi liderin çeçen për ofertën e tij dhe tha se një trajnim i tillë do t’i jepte atij një avantazh të madh ndaj Putinit. Ai gjithashtu tha se nëse Putini kishte frikë të luftonte, ai do të përdorte vetëm dorën e majtë.

Në fakt, Musk e ka ndryshuar emrin në twitter në “Elona”, emër që ka përdorur Kadyrov për të. Ndonëse përfaqësuesit e qeverisë ruse nuk iu përgjigjën postimeve të Musk në Twitter për një duel me presidentin rus, kreu i agjencisë ruse të hapësirës e kishte quajtur Musk “të dobët” që provokoi Putinin.