Elon Musk prezantoi robotin “Optimus” i cili përshëndeti me dorë audiencën, pse rrjeti po “tallet” me të (VIDEO)

Gjatë ngjarjes Tesla AI Day 2022, Elon Musk prezantoi robotin humanoid Optimus në botë, i cili doli në skenë dhe i bëri me dorë audiencës.

Kjo ishte hera e parë që Optimus ecte dhe kryente funksione motorike plotësisht në mënyrë të pavarur, kështu që mund të konkludohet se prezantimi ishte një sukses, pasi roboti e kreu detyrën e tij.

Megjithatë, njerëzit në internet dhe veçanërisht në faqen Reddit u zhgënjyen nga ajo që u shfaq, kështu që prezantimi i robotit Optimus hasi shpejt në tallje nga shumë përdorues.

“Kur lexova se ai “eci në skenë”, prisja ta shihja duke ecur me besim si një robot i vërtetë T-1000. Për pak u urinova kur e pashë duke u lëkundur ngadalë në skenë,” tha përdoruesi MVIVN, për të cilin TheUpperHand shtoi: “Ai ecën sikur të ishte i dehur”.

“Ata bënë një version më të madh dhe më pak mbresëlënës të robotit ASIMO,” pohoi Tough_Yoghurt7177.

“Honda bëri robotë që ecin në vitin 1986, dhe në vitin 1993 ata kishin një robot që bënte të njëjtën gjë si ky, gati 30 vjet më parë”, shton Zeptillian.

If you liked Tesla Optimus bot, you must LOVE Asimo, the bot created by Honda 22 years ago. #TeslaBot #Tesla $TSLA pic.twitter.com/c4tfxjGC0l

— Elvis K 🧢🇺🇸 (@ElvisKYG) October 1, 2022