Ekziston që nga viti 2015, Facebook njofton mbylljen e kësaj veçorie

Facebook vazhdon t’i japë përparësi përmbajtjes argëtuese video, duke ndjekur shembullin e TikTok, duke njoftuar në prill 2023 se do të tërheqë funksionin e Artikujve të Menjëhershëm që prezantoi në 2015.

Artikujt e menjëhershëm synonin t’u ofronin botuesve një mënyrë më tërheqëse për të paraqitur artikujt e tyre në Facebook, duke i ndihmuar ata të rrisin angazhimin e lexuesve në aplikacion. Në atë skenar, Facebook duhej t’u shërbente botuesve si një shtesë në faqet e tyre kryesore.

Por me kalimin e kohës, ndërtimi i marrëdhënieve me botuesit u bë më pak prioritet pasi Meta u fokusua gjithnjë e më shumë në përmbajtjen e videos.

CEO i Meta Mark Zuckerberg raportoi se SocialMediaToday kohët e fundit vuri në dukje se shikimi i videos përbën 50% të kohës së shpenzuar në Facebook, ndërsa Reels është formati i përmbajtjes me rritje më të shpejtë në Facebook dhe Instagram, duke treguar qartë se video po bëhet formati më tërheqës i përmbajtjes.

“Aktualisht më pak se 3% e asaj që njerëzit në mbarë botën shohin në Feed të Facebook-ut janë postuar me lidhje me përmbajtjen e medias. Siç thamë në fillim të këtij viti, nuk ka kuptim si kompani të investosh shumë në fusha që nuk përputhen me preferencat e përdoruesve”, raporton Axios.