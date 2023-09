Ekzekutimi në Vlorë/ 41-vjeçari i pikasi autorët dhe tentoi të ikë, u qëllua nga një “Audi”, makina u gjet e djegur pak minuta pas ngjarjes

Qyteti i Vlorës është tronditur mbrëmjen e sotme pas ekzekutimit mafioz të një 41-vjeçari pranë Biblotekës.

Autorët të cilët lëvznin me një “Audi” me targa italiane, e kanë ndjekur 41-vjeçarin Leartiad Lekaj, i cili ishte duke lëvizur me motor, për ta qëlluar atë pranë Kishës Othodoke, përballë Biblotekës së Qytetit.

Burime bëjnë me dije se 41-vjeçari i ka pikasur autorët e dyshuar, dhe ka tentuar që të ikë, por ata kanë arritur që ta mbërrinë dhe e kanë qëlluar, ndërsa një nga personat ka dalë nga makina për të kryer ekzekutimin.

Një nga pistat kryesore ku po heton policia është ajo e konflikteve të hershme mes viktimës dhe autorëve të dyshuar.

Ndërkohë që pak minuta pas ekzekutimit, policia ka gjetur të djegur “Audin” me të cilin dyshohet se lëviznin autorët, pranë ish-fushës së aviacionit.