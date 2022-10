Ekzekutimi i bosit shqiptar të drogës në Australi, arrestohet autori i katërt, momenti kur vrasin Rasimin (VIDEO)

Një detaj i ri ka dalë nga vrasja e shqiptarit Mitat Rasimi ku autoritetet australiane kanë arrestuar një person të katërt në lidhje me atentatin që iu bë bosit shqiptar.

Kujtojmë se Mitat Rasimi u zu në pritë dhe u qëllua për vdekje vetëm disa metra larg shtëpisë së tij në Dandenong më 3 mars 2019, dyshohet se për shkak të një borxhi që i kishte Comancheros. Rasimi, i cili po ngiste makinën e tij në momentin e goditjes, u gjet i pabindur me një numër të plagëve me armë zjarri nga policia pasi u përplas me një shtyllë në Daën Avenue.

Ai kishte qenë në një takim në një kafene të frekuentuar nga anëtarët e komunitetit shqiptar në Rrugën Lonsdale në Dandenong disa orë para se të vritej, ndërsa policia në atë kohë tha se vrasësit e dyshuar e ndoqën 51-vjeçarin në një makinë të vjedhur të cilën ata më vonë u përpoqën ta djegin në juglindje të Melburnit.

VIDEO e atentatit:

Personi i fundit që u akuzua në lidhje me vrasjen, një 34-vjeçar nga Carrum Doëns, u arrestua nga detektivët në shtëpinë e tij pasi është akuzuar për ndihmë ndaj vrasësve të dyshuar të Rasimit dhe pritet të dalë në Gjykatën e Melburnit mbrëmjen e së martës.