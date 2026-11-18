Pak para orës 10:00, kryeministri Edi Rama, ka mbërritur në Kuvend, ku pritet të hapet seanca plenare e sotme. Deputetët do të diskutojnë Paketën Fiskale dhe Buxhetin e vitit 2027, dy nisma që janë shqyrtuar më parë në komisionet parlamentare.
Partia Demokratike, do të ketë më pak deputetë në seancë, pasi 12 ligjvënës janë përjashtuar. Në mesin e tyre janë kryetari i grupit parlamentar, Gazment Bardhi, dhe sekretari i Përgjithshëm, Flamur Noka.
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Një ditë më parë, kryetari i PD-së, Sali Berisha, deklaroi se demokratët do të votojnë kundër projektbuxhetit. Sipas tij, ai është hartuar pa transparencë dhe pa u konsultuar me qytetarët ose përfaqësuesit e biznesit.
Gjithashtu, Berisha tha se projektbuxheti i shërben një rrethi të ngushtë përfituesish, ndërkohë që koston financiare e mbajnë qytetarët dhe sipërmarrjet shqiptare.
Nëse votohet në parim nga Kuvendi, projektbuxheti do të shqyrtohet nen për nen në komisionet parlamentare dhe më pas do të kthehet në seancë plenare për votimin përfundimtar.
Rendi i ditës përfshin edhe ndryshime në ligjet për tatimin mbi të ardhurat, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), procedurat tatimore, taksat kombëtare dhe akcizat.
Deputetët do të shqyrtojnë gjithashtu ndryshimet në ligjin për strehimin social, një vendim lidhur me Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale dhe çështje jashtë rendit të ditës.
Seanca do të hapet me miratimin e procesverbalit të mbledhjes së 29 tetorit 2026. Më pas do të ketë njoftime dhe do të nisë shqyrtimi i projektligjeve.
Rendi i plotë i ditës së seancës plenare është si më poshtë:
1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 29.10.2026.
2. Njoftime.
3. Shqyrtimi i projektligjit që parashikon shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar.
4. Shqyrtimi i projektligjit për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
5. Shqyrtimi i projektligjit që ndryshon dhe plotëson ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
6. Shqyrtimi i projektligjit për ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.
7. Shqyrtimi i projektligjit për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
8. Shqyrtimi i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2027”.
9. Shqyrtimi i projektligjit për ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 22/2018, “Për strehimin social”, të ndryshuar.
10. Shqyrtimi i projektvendimit për ndryshimin e vendimit nr. 169/2026 të Kuvendit, “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për fazën e dytë të Reformës Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”.
11. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.