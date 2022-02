E turpshme, tifozi i Leicesterit godet lojtarin e Forest pasi shënoi golin (VIDEO)

Një ngjarje e turpshme ka ndodhur sot gjatë ndeshjes në FA Cip midis Nottingham Forest-Leicester ku vendasit fituan me rezultatin 4-1.

Lojtarët vendas po festonin në momentin e golit kur duket qartë një tifoz i Leicesterit që futet në fushë dhe godet me grushta lojtarin e Forest.

Ngjarja ka qënë e pajustifikueshme dhe tifozi pritet të dënohet.

Gjithashtu në pamjet e tjera më poshtë do të shihni dhe disa tifozë të Leicesterit të cilët lëshojnë karrige në drejtim të një lokali duke prishur ambientin./ h.ll/albeu.com

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!

Give him a lifetime ban now! 😡#FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 6, 2022