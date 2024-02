E trishtë, ndahet nga jeta në moshë të re motra e Eni Ҫobanit

Avokatja e njohur Eni Çobani, përmes një reagimi në “Instagram”, ka ndarë me ndjekësit një lajm të hidhur, ku tregon ndarjen nga jeta të motrës së saj.

Ajo shprehet me fjalë prekësë për humbjen e motrës ku shkruan; “Fjalet e tua te dashura prezenca jote dinjitoze do jene gjithmone motivuese dhe do na mbajne bashke perjete”, shkruan ajo.

Reagimi:

“U nderpre ne mes nje jete e bukur dhe iku nga ne nje moter e shtrenjte si @migendibra.E dashur moter largimi yt kaq i shpejte e i papritur na la me zemer te thyer dhe na la pa fjale, por ne nuk do te harrojme kurre e do te kemi me vete çdo moment veshtrimin tend te bukur,zemren tende te bardhe dhe shpirtin tend te madh.

Fjalet e tua te dashura prezenca jote dinjitoze do jene gjithmone motivuese dhe do na mbajne bashke perjete.

Qofsh e xhenetit motra ime dhe shpirti yt u ndriçofte ne parajse.

@migendibra

@dibrallubani”, shkruan Eni Çobani