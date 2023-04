E shohin gotën gjysmë bosh! Cilat janë shenjat më pesimiste të horoskopit

Shenjat e mëposhtme e shohin shumë shpesh skenarin negativ dhe konsiderojnë se një zhvillim i pakëndshëm ka më shumë gjasa se sa një pozitiv. Ata mund ta bëjnë këtë sepse janë zhgënjyer ose kanë pasur një përvojë të keqe dhe po përgatiten në përputhje me rrethanat që të mos gëzohen dhe të mos shpresojnë për diçka që nuk do të ndodhë. Nëse i shtyni, ata do t’ju thonë se janë “realistë”, por nuk janë.

Ju prezantojmë katër shenjat e horoskopit që e shohin gjithmonë gotën gjysmë bosh!

Bricjapi

Ju gjithmonë prisni që të ndodhë më e keqja, qoftë në punë apo në jetën tuaj personale, për shkak të përvojave tuaja negative. Ndoshta je përpjekur mjaftueshëm në jetën tënde dhe vështirësitë të kanë bërë kaq pesimistë ose të lënduar, kështu që është sikur po mbron veten, duke besuar çdo herë në skenarin më të keq që të mos përfundosh i zhgënjyer. Megjithatë, me kalimin e viteve, me përvojën që keni fituar, duke u rritur ju i shihni gjërat ndryshe.

Akrepi

Jeni në listë dhe jo pa arsye, pasi jeni të prirur ndaj negativitetit. Ju besoni se herët a vonë do t’ju “kapin”, shihni të keqen dhe jo të mirën, ndërsa skenarët tuaj kanë gjithmonë një tradhti, një zemërthyer dhe një fund të pakëndshëm. Megjithatë, është një element i karakterit tuaj dhe nga këtu vjen mungesa e besimit. Nuk i lini asgjë rastësisë dhe jeni gati të besoni më të keqen nëse diçka ju “godet” disi. Megjithatë, nuk janë të pakta rastet kur keni dalë jashtë vlerësimeve tuaja dhe keni shkelur aty ku nuk e prisnit. Por, çfarëdo që t’ju thonë, ju gjithmonë dhe gjithmonë do të bëni të njëjtën gjë dhe nuk do të ndryshoni mendje.

Virgjëresha

Perfeksionizmi dhe lidhja e madhe me logjikën shpesh ju privojnë nga e drejta për të ëndërruar dhe shpresuar. Ju vëzhgoni, regjistroni dhe gjithçka bazohet në realitetin e prekshëm, i cili në shumicën e rasteve është zhgënjyes. Pse të përpiqeni për më të mirën, kur “shikoni” se çfarëdo që të bëni rezultati do të mbetet i njëjtë? Ky është përfundimi juaj, ndaj hiqni dorë dhe jetoni me pesimizmin tuaj. Në rastin më të keq, ju kritikoni edhe veten dhe e konsideroni të paaftë dhe të padobishëm!

Peshqit

Shumica e njerëzve e shohin anën tuaj të mirë, me natyrë të mirë dhe të relaksuar, por ata nuk e dinë se ju keni edhe një anë tjetër, mjaft pesimiste që ju errëson shpirtin. Disa herë ju rëndon, humbni shpresën, ju bie morali dhe jeni të rënduar emocionalisht. Kjo është ajo që ndodh sa herë që zbrisni nga flluska juaj rozë – dashje apo jo – dhe bini në kontakt me realitetin e ashpër. Nëse do të përpiqeshe të përmbaheshe dhe të mos kesh pritshmëri kaq të mëdha as për veten dhe as për të tjerët, nuk do të zhgënjeheshe kaq shpesh dhe nuk do të humbisje buzëqeshjen dhe besimin.