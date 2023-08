E rrallë në Francë, mjekët bëjnë transplantin e hundës të printuar në 3D dhe të rritur në krahun e pacientes

Kirurgët në Francë transplantuan me sukses një hundë të printuar në 3D tek një paciente me kancer, e cila kishte humbur një pjesë të fytyrës së saj. Hunda, e rritur tërësisht në laborator me lëkurë nga trupi i gruas, pasi u printua 3D, u implantua në krahun e saj për t’u rritur për dy muaj.

Më pas mjekët e zhvendosën graftin nga krahu në fytyrën e gruas. Mikrokirurgjia, e cila zgjati gjashtë orë, lidhi enët e reja të gjakut që ishin rritur në transplant me enët e fytyrës.

Pas dhjetë ditësh në spital dhe tre javësh me antibiotikë, kirurgët në Institutin Universitar të Kancerit të Toulouse në Francë njoftuan se pacienti i tyre “po shkonte shumë mirë”.

“Kur u zgjova të nesërmen, u trondita”, tha pacienti për Le Monde. “Kisha dhjetë vjet që dilja jashtë dhe unë dhe burri im vendosëm të shkonim sërish në një restorant së shpejti”, shtoi ajo.

Operacioni u zhvillua në nëntor 2022. Sipas Le Monde, kirurgu kryesor, Agnies Dupre-Boris, u frymëzua nga ideja për të provuar të implantonte një hundë të printuar me 3D pas një bisede që ajo pati me një studente doktorature në Belgjikë disa vite më parë. vjet. Kjo studente ishte një shkencëtare e biomaterialeve, e cila kishte testuar më parë implante biosintetike në mollëzat ndërsa punonte në kompaninë e printimit 3D Cerhum. Në vitin 2021, shkencëtarja dhe kolegu i saj Benjamin Weirel bashkëpunuan me Cerhum për të printuar një kopje të hundës duke përdorur hidroksiapatit, një mineral natyral që ndihmon në formimin e dhëmbëve dhe kockave.

Kirurgët në Francë tani shpresojnë të përdorin teknikën revolucionare për të përmirësuar procesin e implantimit të transplanteve të tjera në të ardhmen.