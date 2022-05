E mbani mend Hulk? Shikoni ndërhyrjen e rëndë ndaj kundërshtarit ne vendin e “keq” (VIDEO)

Hulk po përballet me një pezullim prej 12 ndeshjesh për “dhunë fizike” pasi goditi një rival në vendin e keq të gjinisë mashkullore.

Sulmuesi ikonë Hulk, 35 vjeç, kreu aktin befasues në një ndeshje të ligës braziliane muajin e kaluar.

Ylli i Atletico Mineiro-s po sfidonte një lojtar të Coritiba-s për topin kur ai e sulmoi me zemërim.

Hulk ngriti këmbën lart për të kontaktuar me zonën e ndjeshme të kundërshtarit të tij.

Brazil international Hulk kicked a Coritiba player in the nuts and only got a yellow card.pic.twitter.com/gUbQBq32tb

— Sam Street (@samstreetwrites) April 25, 2022