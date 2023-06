“E kanë veshur si Zelensky me kaki”, Berisha ironizon rikthimin e Bashës në politikë: S’kam punë me të

Lulzim Basha prej disa ditësh i është rikthyer politikës aktive dhe si duket po përgatit terrenin për rikthimin e tij në krye të PD-së.

Ish-kryeministri Sali Berisha ka ironizuar rikthimin e tij duke thënë se lexon ato që nxjerr zyra e shtypit të kryeministrit Rama, të cilët sipas tij e kanë marketuar “duke e veshur si Zelensky”, presidenti i Ukrainës.

I ftuar në :Open”, Berisha tha se Basha nuk ka punë me të, pasi ky i fundit komandohet dhe merr urdhra nga Edi Rama.

“Është veshur si Zelensky, atë e marketon Endri Fuga. Vajti i bleu bluzë kaki. Ai lexon ato që i jep zyra e Fugës. Atë e komandon Rama, nuk ka punë me mua ai. Dil i thotë Fuga, thuaj që jam si Zelensky dhe del ai.

Nuk kisha parti në këto zgjedhje. Një proces ishin primaret, por nuk kisha as emrin, as partinë, as vulën, etj. Shitja e zgjedhjeve ka qenë se Edi Rama bleu mandatet dhe ai nuk luftoi.

Do ketë një lëvizje të fuqishme popullore për rikthimin e votës së lirë në Shqipëri. Kjo do ndodhë padiskutim. Demokratët do na ndjekin se janë njerëz idealistë. Në kushtet më të veçanta u mblodhën mbi 500 mijë idealistë. Ekzistojnë gjysmë milionë idealistë të gatshëm të sakrifikojnë për votën”, u shpreh Berisha./Albeu.com/