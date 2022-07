E FUNDIT/ Dënohet me burg ish-kryebashkiaku i Lushnjës, Fatos Tushe

Gjykata e Posaçme (GJKKO) ka dënuar me 2 vite e 8 muaj burg ish-kryebashkiakun e Lushnjës, Fatos Tushe, i cili akuzohet për korrupsion. Tushes i është hequr gjithashtu e drejta për ushtrimin e punëve publike për 5 vite. Ndërsa vartësit e tij, Flamur Peqini është dënuar me 2 vite burg, Gentin Nushe me 1.8 vite burg, Leonard Sefa me 1.6 vite burg, Bardh Mëhilli 1.6 vite burg, Gzment Çela 1.8 vite burg, Genta Turaku me 1.4 vite burg, Margarita Gjermeni 1.4 vite, Xhemal Hasko 1.4 vite, Andi Nashko 1.4 vite, Bektash Nezha 1 vit burg (Del nga burgu ka përfunduar dënimin).

Kujtojmë se arrestimi i Tushes u bë lidhur me një tender me vlerë rreth 24 milionë lekë për rehabilitimin e një kanali ujitës në fshatrat Bishqethëm dhe Bitaj.

Nga hetimet dhe përgjigjet e Prokurorisë të nisura në 2020 rezulton Fatos Tushe ka shpërdoruar detyrën në tre raste.

Përgjatë një viti hetimesh, SPAK pretendon se ish-kryebashkiaku i Lushnjes, ka kryer shkelje jo vetëm për dhënien në favor të miqve tenderin prej 23 milionë lekësh. Sipas SPAK ndonëse fituese u shpall ‘Euro Alb’, punimet për rehabilitimin e kanalit vaditës i kreu shoqëria e Ibrahim Lamit, i cili shfaqet shpesh në biseda dhe përgjime, si dhe etiketohet si ‘miku’ i ish kryebashkiakut.

Një tjetër episod kundër ish-kryebashkiakut lidhet me një telefonatë në të cilën një banor i kërkon ndihmë sepse një inspektor i kishte pezulluar ndërtimin e banesës, dhe ai i përgjigjet “Thuaji që fola me shefin”./albeu.com