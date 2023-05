Duket e parëndësishme, por ora kur i blini këpucët është vendimtare për rehatinë e tyre

Shumë gra besojnë se është e pamundur të kesh shumë këpucë. Mes shumë modeleve dhe llojeve të ndryshme, është e vështirë të vendosësh vetëm për një palë. Cila janë këpucët e preferuara për dikë, sigurisht varet nga stili dhe shija e modës. Por të gjitha femrat pajtohen se këpucët më të këqija janë ato që janë të pakëndshme dhe t’i lënë këmbët me flluska.

Sa herë ju ka ndodhur që të ‘keni rënë në dashuri’ me një palë këpucë dhe pasi i keni veshur për herë të parë, keni kuptuar se ato janë para së gjithash të pakëndshme dhe se nuk mund t’i hidhni një hap tjetër në to. Në atë moment gjithmonë pyesim veten se si nuk e kemi kuptuar kur i kemi provuar në dyqan.

Ekziston një mënyrë për të shmangur skenarin e flluskës – shkoni për të blerë këpucë në kohën e duhur. Ju duhet të pyesni veten se cili është ndryshimi dhe si mund të ndikojnë orët e ditës.

Domethënë, këmbët tona ndryshojnë gjatë ditës – në mëngjes përgjithësisht ndihemi të freskët, kemi ecur më pak kilometra dhe këmbët nuk na janë të fryra. Kjo do të thotë që nëse bëjmë pazar për këpucë në mëngjes, një model më i ngushtë dhe një numër më i vogël do të na përshtatet më mirë.

Gjatë ditës, kjo situatë ndryshon. Këmbët tona lodhen dhe një nga pasojat janë ënjtja e këmbëve. E keni marrë me mend – atëherë një model më i gjerë dhe një numër më i madh do t’ju përshtatet.

Nuk është e vështirë të arrijmë në përfundimin se kemi më shumë gjasa të blejmë këpucë në mëngjes që potencialisht do të na irritojnë sesa nëse i zgjedhim pasdite. Kjo është arsyeja pse duhet të bëni pazar për një palë këpucë të reja në të tretën e fundit të ditës – sa më vonë aq më mirë. Në këtë mënyrë, palët e reja të këpucëve do t’ju përshtaten gjatë gjithë ditës, do të jenë më të rehatshme dhe nuk do t’ju japin flluska.

Nëse nuk jeni në gjendje të bëni pazar në mbrëmje, bëni disa xhiro nëpër qendrën tregtare, përpara se të provoni modele të ndryshme. Në këtë mënyrë do të lodhni këmbët dhe do të simuloni këmbët e lodhura dhe të fryra.