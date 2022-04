“Dua të shkoj në shtëpi”, zyrtari ukrainas publikon videon emocionuese të vogëlushes në bunker (VIDEO)

Një vajzë 4-vjeçare ukrainase që jeton në bunker, ka realizuar një video përmes të cilës kërkon të evakuohet dhe të përshëndesë gjyshen e saj.

Ishte një këshilltar i presidentit të Ukrainës që ka shpërndarë videon emocionuese të vajzës, sipas skynews.

Emri i vogëlushes është Alice dhe jeton në Mariupol – një qytet port i rrethuar që ka qenë në sulmin e vazhdueshëm të sulmeve ruse që nga fillimi i pushtimit.

“Është e qartë se çfarë do të ndodhë kur Rusia të jetë atje. Por a mund t’i shpëtojë bota?”, shkroi Podolyak./albeu.com/

This is Alice, she is 4. She lives in one of the bunkers in #Mariupol with relatives of the military. It is clear what will happen when 🇷🇺 gets there. Can the world save them? Yes, if @Pontifex level leaders get together and help to get them out of there. Spread this, please. pic.twitter.com/TJf5e4oUvB

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022