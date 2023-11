Dritan Rexhepi u kaq dje nga Turqia, reagon Italia: “Pablo Escobari” shqiptar është i yni

Policia italiane ka dalë me një reagim zyrtar mbi arrestimin e baronit të botës së krimit dhe drogës Dritan Rexhepit dje, 10 nëntor në Stamboll të Turqisë.

Për Italinë, Rexhepi njihet edhe si “Pablo Escobari” shqiptar.

Komunikimi sot i Policisë italiane mbi arrestimin e Dritan Rexhepit

Më 8 nëntor, i arratisuri i njohur, shqiptari REXHEPI Dritan u kap dhe u arrestua në Stamboll (zona Beylikduzu).

Puna e inteligjencës dhe analizës e zhvilluar në kuadër të aktivitetit të koordinuar nga Shërbimi për Bashkëpunim Policor Ndërkombëtar me Sekretariatin e Përgjithshëm të Interpol Lionit, Shërbimin Qendror Operativ të Policisë së Shtetit dhe S.I.S.C.O. të Firences, bëri të mundur marrjen e informacioneve të dobishme për të konstatuar se Rexhepi, pas arratisjes nga Ekuadori, ishte strehuar në Turqi.

Falë një bashkëpunimi të ngushtë dhe të frytshëm dypalësh mes autoriteteve italiane dhe Policisë Turke, Policisë Kombëtare dhe Drejtorisë Qendrore të Inteligjencës Kundër Drogës, të asistuar nga Eksperti i Sigurisë Kombëtare, u bë i mundur gjurmimi dhe arrestimi i shumë të rrezikshmit.

Dritan Rexhepi është një nga kriminelët më të mëdhenj shqiptarë, i njohur në mbarë botën.

I arratisur nga Shqipëria në Itali, profili i tij kriminal u pasurua nga kryerja e shumë grabitjeve dhe trafikut ndërkombëtar të drogës.

I arrestuar dhe i dënuar me 16 vite burg nga Gjykata e Firences, ai u arratis nga burgu i Voghera në vitin 2011. Më pas i arrestuar në Belgjikë për kryerjen e grabitjeve të shumta, ai u arratis sërish nga burgu belg.

Në vitin 2014 ai u arrestua në Ekuador për trafik ndërkombëtar droge, u dënua me 13 vjet burg dhe u bë sërish i pagjurmueshëm në vitin 2021, duke gjeneruar debat të madh në atë vend për shkak të metodave që lejuan largimin e tij.

Gjatë qëndrimit në burgun e Guayaquil, ai arriti, nëpërmjet përdorimit të bisedave të koduara, të krijonte një kartel shqiptar të trafikut të drogës të quajtur “Kompania Bello” i dedikuar për prodhimin, transportin dhe shpërndarjen e sasive të mëdha të kokainës, prodhuar në Kolumbi, të transferuara në Evropë dhe shpërndahet nën markën ekskluzive “BELLO”.

Rexhepi, i njohur si lideri i padiskutueshëm i kartelit shqiptar që vepronte në të njëjtin nivel me trafikantët kolumbianë dhe ekuadorianë të drogës, u godit nga urdhëri i ndalimit në burg i lëshuar nga GIP në Gjykatën e Firences me kërkesë të Antimafias së Qarkut.

Drejtoria e Firences, në kuadër të operacionit LOS BLANCOS të kryer nga Skuadra Fluturuese dhe u dënua në shkallë të parë me 20 vjet burg për krimet e bashkimit kriminal me qëllim trafikun ndërkombëtar të drogës. Përgjegjësia penale e të njëjtit do të duhet të konstatohet në shkallët e mëvonshme të gjykimit.

Shërbimi i Bashkëpunimit Ndërkombëtar Policor i kërkoi Ministrisë së Drejtësisë dje që kërkesën për arrest provizor t’ia përcjellë autoriteteve kompetente turke, të shoqëruar me dokumentacionin e ekstradimit në rrugët e zakonshme diplomatike.

Firence, 11 nëntor 2023